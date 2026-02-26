Масове отруєння дітей у Львові: кількість постраждалих різко зросла

Масове отруєння дітей у Львові / © pexels.com

Реклама

У Львові різко зросла кількість постраждалих унаслідок спалаху гострої кишкової інфекції. Станом на 26 лютого зафіксовано вже 38 випадків захворювання, більшість із них — серед дітей.

Про це повідомили у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

За даними медиків, серед інфікованих 27 дітей. Наразі 36 пацієнтів перебувають у стаціонарах, ще двоє проходять лікування амбулаторно. Стан більшості хворих оцінюють як середньої тяжкості.

Реклама

Лабораторні дослідження підтвердили норовірус у дев’яти пацієнтів. Фахівці зазначають, що це одна з найпоширеніших причин гострих кишкових інфекцій. Вірус є надзвичайно заразним, стійким у довкіллі та може передаватися через їжу, воду, забруднені поверхні або тісний контакт із хворою людиною.

Наразі епідеміологи проводять розслідування, встановлюють джерело інфекції та можливі фактори передачі. Також тривають лабораторні дослідження зразків, відібраних у закладі, де стався спалах, та у персоналу. Після отримання результатів інформацію обіцяють уточнити.

Медики наголошують на важливості профілактики: регулярному митті рук, ретельній обробці продуктів, вживанні безпечної води та своєчасному зверненні до лікаря у разі появи симптомів.

Отруєння у Львові — що відомо

Раніше у Львові повідомляли про 21 випадок гострої кишкової інфекції, серед яких 18 були дітьми. Усі постраждалі перед появою симптомів відвідували один із дитячих розважальних центрів міста.

Реклама

За фактом масового отруєння правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення санітарних норм. Слідчі провели огляд закладу, вилучили зразки продуктів, води та зробили змиви для лабораторного аналізу.

Роботу розважального центру тимчасово призупинено. У закладі вже відбулася комплексна перевірка за участю контролюючих служб і поліції. Фахівці також перевіряють документацію на продукти та медичні книжки персоналу.

Також нагадаємо, що у ніч проти 22 лютого у Львові пролунали вибухи. Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що це — теракт. Згодом стало відомо, що внаслідок вибуху у Львові загинула молода жінка-поліцейська — 23-річна Вікторія Шпилька.