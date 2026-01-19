Львівський автосервіс оштрафували за сексистську рекламу на маршрутці: що там було

Маршрутка / © DepositPhotos

У понеділок, 19 січня, Держпродспоживслужба Львівщини винесла рішення у справі про скандальну рекламу на громадському транспорті. Компанія ТОВ «ВАГ Автосервіс груп» отримала штраф за розміщення контенту з ознаками сексизму на автобусі львівського маршруту №41.

Деталі порушення та санкції

За ігнорування вимог законодавства та ненадання необхідної інформації контролюючому органу, підприємство має сплатити 1700 гривень (100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). Розгляд справи відбувся після того, як на початку січня на фірму склали відповідний протокол.

Приводом для скандалу стала реклама, яка з’явилася на вулицях Львова у грудні 2025 року. На задній панелі маршрутки був розміщений провокативний напис великими літерами: «Я дала своєму кумові», а нижче дрібним шрифтом додано — «контакти автосервісу і тепер він обслуговує авто з гарантією». Візуальний ряд доповнювало зображення жінки з глибоким декольте.

За сексистську рекламу на маршрутці оштрафували львівський автосервіс. / © Lviv.media

Що відомо про порушника та перевізника

За даними аналітичного порталу YouControl, ТОВ «ВАГ Автосервіс груп» зареєстроване у селі Солонка біля Львова. Власником компанії, що працює вже 6 років, є Михайло Тиводар. Рекламу зафіксували на автобусі популярного маршруту №41 (вул. Сихівська — Галицьке перехрестя), який обслуговує приватний перевізник ТОВ «Фіакр-Львів».

