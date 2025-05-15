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- Львів
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Львівщину у травні засипало снігом: фото і відео аномалії
У Львівській області сьогодні випав сніг.
У Львівській області 15 травня випав сніг. Снігопад зняли на відео у Стрийському районі, зокрема у гірській місцевості.
Про це пишуть місцеві телеграм-канали.
Снігопад 15 травня зафіксували у селі Тухолька, селищі Славсько та на одному із гірськолижних курортів.
За даними кореспондента ТСН.ua, у Львові весь день падає дрібний дощ, а температура повітря опустилась до +5 градусів.
За даними Львівського регіонального центру з гідрометеорології, прохолодна погода в області збережеться і 16-17 травня. В області та Львові очікуються заморозки. Оголошено про перший та другий рівень небезпеки.
Нагадаємо, синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха вважає, що похолодання в Україні збережеться до 20 травня.