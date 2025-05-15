Львівщину у травні засипало снігом: фото і відео аномалії

На Львівщині випав сніг / © Кадр із відео

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У Львівській області 15 травня випав сніг. Снігопад зняли на відео у Стрийському районі, зокрема у гірській місцевості.

Про це пишуть місцеві телеграм-канали.

Снігопад 15 травня зафіксували у селі Тухолька, селищі Славсько та на одному із гірськолижних курортів.

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Сніг у селі Тухолька на Львівщині. Фото: телеграм-канал «Львівич»

За даними кореспондента ТСН.ua, у Львові весь день падає дрібний дощ, а температура повітря опустилась до +5 градусів.

За даними Львівського регіонального центру з гідрометеорології, прохолодна погода в області збережеться і 16-17 травня. В області та Львові очікуються заморозки. Оголошено про перший та другий рівень небезпеки.

Дата публікації 15:59, 15.05.25 Кількість переглядів 31 У Львівській області випав сніг

Нагадаємо, синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха вважає, що похолодання в Україні збережеться до 20 травня.