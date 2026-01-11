ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Львів
Кількість переглядів
421
Час на прочитання
1 хв

Львів засипає снігом: Садовий звернувся до мешканців міста

Автор публікації
Олена Капнік
Львів.

Львів. / © УНІАН

Львів накрили сильні снігопади. Опади не припинятимуться і протягом ночі. Людей просять у понеділок, за можливості, не виїжджати.

Про це заявив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Я не пригадую, коли останні раз були такі снігопади. Комунальні служби працюють без упину. Діти завтра до школи не йдуть. Прошу, за можливості, не користуватися авто», – наголосив мер.

За словами Садового, у місті комунальні служби мають багато роботи і працюють без перепочинку. Він наголосив, що у понеділок до прибирання долучаться працівники різних організацій міста. Зокрема, і Ратуші.

Дата публікації
Кількість переглядів
421
