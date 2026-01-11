Львів засипає снігом: Садовий звернувся до мешканців міста

Львів. / © УНІАН

Реклама

Львів накрили сильні снігопади. Опади не припинятимуться і протягом ночі. Людей просять у понеділок, за можливості, не виїжджати.

Про це заявив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Я не пригадую, коли останні раз були такі снігопади. Комунальні служби працюють без упину. Діти завтра до школи не йдуть. Прошу, за можливості, не користуватися авто», – наголосив мер.

Реклама

За словами Садового, у місті комунальні служби мають багато роботи і працюють без перепочинку. Він наголосив, що у понеділок до прибирання долучаться працівники різних організацій міста. Зокрема, і Ратуші.