Львів зануриться в напівтемряву: діятимуть жорсткі обмеження щодо світла

Львів / © Getty Images

Реклама

Через критичну ситуацію в енергосистемі Львів запроваджує режим суворої економії світла. Влада міста вирішила обмежити вуличне освітлення, підсвічування пам’яток культури та об’єктів бізнесу, щоб зменшити навантаження на систему.

Про це на брифінгу повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Економія електроенергії у Львові — деталі про обмеження

Посадовець сказав, що через складну ситуацію в енергетичній системі України 20 січня у Львові впроваджуватимуть низку «критичних рішень».

Реклама

«Перше рішення стосується вуличного освітлення. Це питання, яке стосується насамперед безпеки. Тому вуличне освітлення в місті залишається, але буде дещо зменшено кількість ліхтарів, які будуть світити: два ліхтарі будуть світити, один — не буде», — розповів Москаленко.

Він уточнив, що це стосуватиметься всіх районів Львова, окрім центру, адже там інша система освітлення.

За словами заступника мера, це рішення погоджене з Національною поліцією та патрульними і дасть змогу зменшити споживання електроенергії на вуличне освітлення приблизно на 30%.

Крім того, від 20 січня у Львові відключають комунальне підсвічування пам’яток культури та сакральних споруд.

Реклама

Рекомендації для бізнесу у Львові щодо світла

Міська влада також звернулася до бізнесу з рекомендацією обмежити або приглушити основне й декоративне освітлення об’єктів.

«Ми звертаємося з проханням і з рекомендацією, щоб зменшити навантаження. Багато бізнесів вже навіть зараз функціонують на генераторах. Якщо, наприклад, бізнес готовий продовжувати підсвічувати на генераторі, то такий варіант може залишатися. Але, знову ж таки, ми розуміємо, що достатньої потужності може не вистачити, саме тому звертаємося з проханням поставитися з розумінням, зокрема, в пікові години від 18:00 до 22:00», — наголосив Москаленко.

Відключення світла на об’єктах критичної інфраструктури

Відповідаючи на запитання щодо запобігання відключенням електроенергії на об’єктах критичної інфраструктури, він запевнив, що місто виконало всі необхідні процедури.

«Ми подали всі необхідні для цього документи. Зараз чекаємо на ухвалення рішення державою», — додав він.

Реклама

До слова, після російської атаки 20 січня «Укренерго» скасувало планові графіки та запровадило екстрені й спеціальні аварійні відключення світла у низці регіонів для стабілізації системи. Найкритичніша ситуація на Чернігівщині, де знеструмлено 87% споживачів, а також на Київщині, Дніпропетровщині, Волині, Черкащині, Полтавщині, Харківщині та Сумщині, де електроенергію відключають без попереджень.