"Львів проспав свою українськомовність": письменниця зробила гучну заяву

Львів / © Pixabay

Відома українська письменниця Лариса Ніцой різко висловилася щодо мовної ситуації у Львові, заявивши, що місто «вже втратило статус українськомовного».

Свою думку вона озвучила для Говорить великий Львів.

«Ну Львів, вибачте, Львів, на жаль, вже втратив статус україномовного міста. Ви вже не українськомовне місто, вибачте. Луцьк українськомовне, Тернопіль українськомовне, ще, ну, так-сяк. Луцьк зараз не мені, ну, видається, найбільш українськомовний з усіх. А Львів вже ні, вже все. Львів, як і Київ», — заявила Ніцой.

Письменниця наголошує, що російська мова домінує у публічному просторі міста, зокрема й серед молоді.

«Всюди, куди не приїдеш, всюди звучить москальська мова. В школу прийдеш, діти москальською між собою на перервах говорять. Львів вже проспав свою українськомовність», — зазначила Лариса Ніцой.

