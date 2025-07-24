Люди у Львові вийшли на масштабний протест через закон про НАБУ та САП (відео)

Львів’яни протестують / © ТСН

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Львів’яни протестують через підписаний президентом України закон про обмеження повноважень НАБУ та САП.

Про це свідчать фото і відео кореспондентів ТСН та місцевих пабліків.

Кадри з протестів проти закону щодо НАБУ і САП у Львові ширяться Мережею.

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© ТСН

Як і тисячі українців в інших містах країни, львів’яни вийшли на акції протесту проти закону, який нівелює незалежність НАБУ та САП.

Мітинг у Львові / © ТСН

Мітингарі зібралися о 20:00 біля пам’ятника Тарасові Шевченку на проспекті Свободи.

Мітинг у Львові 23 липня / © ТСН

«Незалежність НАБУ та САП!», — скандують протестувальники.

Мітинг у Львові 23 липня

Станом на 23:46 у центрі міста все ще триває мирна акція протесту.

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© ТСН

«Кохана, ми вбиваємо демократію!», — і таке гасло лунає під час мітингу у Львові.

Нагадаємо, другий день поспіль тисячі українців виходять на протести через закон про НАБУ і САП.

Про масові протести проти ліквідації незалежності НАБУ та САП пише низка західних ЗМІ.

Тим часом у "Слузі народу" заявили про відсутність будь-якого наступу на антикорупційну інфраструктуру. А ухвалення скандального законопроєкту №12414 не передбачає жодних змін у діяльності антикорупційних органів.

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Своєю чергою голова МВС Клименко наголосив, що акції в усіх містах відбуваються мирно і без жодних порушень.

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