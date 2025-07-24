- Дата публікації
-
- Категорія
- Львів
- Кількість переглядів
- 95
- Час на прочитання
- 2 хв
Люди у Львові вийшли на масштабний протест через закон про НАБУ та САП (відео)
Протести у Львові тривають і пізно ввечері. Люди не розходяться.
Львів’яни протестують через підписаний президентом України закон про обмеження повноважень НАБУ та САП.
Про це свідчать фото і відео кореспондентів ТСН та місцевих пабліків.
Кадри з протестів проти закону щодо НАБУ і САП у Львові ширяться Мережею.
Як і тисячі українців в інших містах країни, львів’яни вийшли на акції протесту проти закону, який нівелює незалежність НАБУ та САП.
Мітингарі зібралися о 20:00 біля пам’ятника Тарасові Шевченку на проспекті Свободи.
«Незалежність НАБУ та САП!», — скандують протестувальники.
Станом на 23:46 у центрі міста все ще триває мирна акція протесту.
«Кохана, ми вбиваємо демократію!», — і таке гасло лунає під час мітингу у Львові.
Нагадаємо, другий день поспіль тисячі українців виходять на протести через закон про НАБУ і САП.
Про масові протести проти ліквідації незалежності НАБУ та САП пише низка західних ЗМІ.
Тим часом у "Слузі народу" заявили про відсутність будь-якого наступу на антикорупційну інфраструктуру. А ухвалення скандального законопроєкту №12414 не передбачає жодних змін у діяльності антикорупційних органів.
Своєю чергою голова МВС Клименко наголосив, що акції в усіх містах відбуваються мирно і без жодних порушень.
Читайте також: