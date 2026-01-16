"Лапландія" у львівському дворі: батьки з дітьми збудували льодяне іглу (фото)

Кольорове іглу з льоду у Львові / © соцмережі

В одному із дворів Львова звичайна зимова прогулянка перетворилася на мистецький проєкт. Батьки разом із малечею власноруч створили багато кольорових льодяних цеглин, щоб звести справжнє арктичне житло просто посеред двору.

Про це повідомляє місцевий паблік «То є Львів».

Крижане іглу у своєму дворі звели мешканці житлового комплексу «Грінвіль» на вулиці Княгині Ольги.

Батьки разом із дітьми виготовляли різнобарвні льодяні блоки: у воду додавали фарбу, розливали її в одноразові ємності та залишали замерзати на ніч. Із готових крижаних елементів у дворі згодом постала справжнє зимове житло.

Кольорове іглу з льоду у Львові / © соцмережі

Нагадаємо, через нічний мороз після відлиги Львів 16 січня скувала сильна ожеледиця, а на дахах утворилися небезпечні бурульки. Мер Андрій Садовий попередив про ризики для здоров’я, закликав мешканців до максимальної обережності та взаємодопомоги. Комунальники в посиленому режимі розчищають тротуари та збивають крижані нависи, намагаючись оперативно ліквідувати наслідки негоди.