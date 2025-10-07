15-річна Ульяна мріяла стати моделлю: що відомо про родину, яку Росія вбила ракетою під Львовом (фото)

Анастасія Гриців / © Facebook

На Львівщині в середу, 8 жовтня, відбудеться прощання з п’ятьма членами однієї родини, які загинули внаслідок російського обстрілу в селі Лапаївка. Серед жертв — 15-річна Анастасія Гриців та її мати Уляна Константинова. Разом із ними загинули чоловік Уляни Віталій Константинов та його батьки, Михайло і Любов Константинови. У будинок, де проживала родина, було пряме влучання. Рідний батько Анастасії розповів про неї та її мрії і плани на життя.

Про це пише OBOZ.UA.

Донька військового, яка мріяла про подіум

Анастасія Гриців була єдиною донькою Володимира, військового, який вже понад три роки захищає Україну на фронті. Володимир розповів, що Настя завжди дуже хвилювалася за нього, особливо коли він перебував у «глухих» районах без зв’язку. Трагічний ранок 5 жовтня став для нього шоком:

«Вранці 5 жовтня раптом лунає дзвінок, я ще здивувався, хто це прорвався? Піднімаю слухавку, а там крик і плач мами Уляни, Анни.З усього зрозумів, що всі загинули, був прямий приліт у будинок», — згадує військовий, якого командування негайно відпустило з фронту.

Анастасія Гриців

Володимир поділився, що Настя була здібною та цілеспрямованою:

«Вона мріяла бути моделлю. Брала участь у різних конкурсах у Львові, посідала призові місця. Багато читала, добре вчилася, додатково займалася англійською мовою», — промовив батько.

Доля родини в Лапаївці

Чотири роки тому Уляна та Анастасія переїхали до Лапаївки з села Мшана після того, як Уляна вдруге вийшла заміж за Віталія Константинова. Вони жили великою родиною разом із батьками Віталія.

Ульяна Константинова з другим чоловіком Віталієм. Фото: obozrevatel. / © Facebook

Уляна працювала бухгалтером і любила свою роботу. Настя, попри те, що спочатку сумувала за друзями у Мшаній, швидко знайшла нових у Лапаївці.

Ульяна разом з дочкою Настею. Фото: obozrevatel. / © Facebook

Подружки та однокласники Анастасії прийшли на місце руйнувань, щоб залишити іграшки та квіти, вшановуючи пам’ять дівчинки та всієї родини, яку забрала війна.

Нагадаємо, у селі Лапаївка біля Львова загинула родина з чотирьох осіб під час повітряної атаки, яку влаштувала Росія 5 жовтня. Унаслідок потрапляння ворожого об’єкта зруйновано житловий будинок у с. Лапаївка. На місці удару загинула родина з 4 осіб, серед яких — 15-річна дівчинка. Вона була ученицею 10-А класу Лапаївського ліцею ім. Георгія Кірпи. Ще один член сім’ї помер у лікарні. На місці трагедії виявили уламки ракет.

Також на території Львова та області зафіксували низку влучань по промислових і енергетичних об’єктах. Зокрема, загорівся індустріальний парк Sparrow. На тлі атаки частина міста лишилася без світла.

Згодом, батько дівчинки, який понад 3,5 року служить у ЗСУ, приїхав на руїни будинку у селі Лапаївка Львівського району, де проживала його родина, щоб побачити наслідки трагедії.