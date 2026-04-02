Кривавий напад на військового ТЦК у Львові: що відомо про загиблого офіцера та нападника

У Львові під час виконання службових обов’язків загинув офіцер Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), на якого напали з ножем посеред вулиці.

Правоохоронці вже затримали підозрюваного, яким виявився працівник митної служби. Що відомо про кривавий інцидент у Львові — читайте у матеріалі ТСН.ua.

У Львові вбили військового ТЦК

У четвер, 2 квітня, під час проведення заходів оповіщення стався кривавий інцидент: чоловік штрикнув ножем у шию військовослужбовця ТЦК і втік з місця події. Попри всі намагання лікарів врятувати потерпілого, він помер у лікарні від зазнаних ран.

За інформацією журналістів LVIV.MEDIA, трагедія розігралася в районі вулиці Патона. Під час заходів оповіщення між працівниками Галицько-Франківського ОРТЦК та СП та групою невідомих осіб виник конфлікт.

Під час сварки один із чоловіків завдав ножового поранення в шию військовому. 52-річний Олег Авдєєв дістав глибоке проникне поранення, яке виявилося смертельним.

Місце злочину / © Поліція Львівської області

Свідки події зняли на відео, як медики намагалися реанімувати чоловіка біля лікарні на вулиці Виговського, що розташована зовсім поруч.

Начальник Львівської ОВА відреагував на напад на військовослужбовців ТЦК.

«Покарання для нападника має бути невідворотним», — наголосив у повідомленні начальник ОВА Максим Козицький.

Що відомо про нападника на військового ТЦК у Львові

Невдовзі після кривавого інциденту правоохоронцям вдалося затримати підозрюваного у нападі на співробітника ТЦК. За даними ЗМІ, ймовірно, нападником є 34-річний державний інспектор Львівської митниці Андрій Труш.

У Національній поліції України повідомили, що затриманим виявився львів’янин 1991 року народження, який працює інспектором Львівської митниці. Цю інформацію підтвердили у Державній митній службі України.

Правоохоронці затримали підозрюваного у нападі на співробітника ТЦК / © Поліція Львівської області

«За результатами отриманої від правоохоронних органів інформації, Державна митна служба України підтверджує, що особа, затримана за підозрою у вбивстві військовослужбовця ТЦК у м. Львові, є працівником Львівської митниці», — йдеться у повідомленні ДМС.

У відомстві наголосили, що жодним чином не виправдовують та не підтримують протиправних дій з боку працівників служби, а остаточну оцінку подіям надасть слідство і суд.

Наразі правоохоронці встановлюють мотиви скоєного. За фактом нападу відкрито кримінальне провадження. Тривають слідчі дії.

Що відомо про мотиви злочину

Журналіст Віталій Глагола повідомив, що інспектор митниці, який з ножем напав і зарізав працівника ТЦК у Львові, нібито «відбивав» від затримання свого молодшого брата.

Водночас Глагола розповів, як розгорталися події. За даними журналіста, у Львові під час мобілізаційних заходів спільний патруль поліції та ТЦК зупинив автомобіль для перевірки. У салоні сиділи працівник митниці Андрій Т., 1991 року народження, та його молодший брат (1997 р.н).

За словами журналіста, родич митника утік щойно почалася перевірка документів. Сам же посадовець свідомо пішов на конфлікт, аби виграти час і допомогти братові втекти.

«Він дістає ніж і завдає удару в шию працівнику ТЦК — Олегу Авдєєву. Удар — прицільний, у життєво важливу ділянку», — пише Глагола.

Ким виявився загиблий військовослужбовець ТЦК

Загиблим унаслідок нападу у Львові військовим виявився 52-річний офіцер групи розгляду та супроводження Галицько-Франківського ОРТЦК та СП Олег Авдєєв, повідомляє LVIV.MEDIA.

Олег Авдєєв був корінним львів’янином, випускником факультету міжнародних відносин університету Франка та колишнім спортсменом.

Загиблий військовий ТЦК Олег Авдєєв / © LVIV.MEDIA

Значну частину життя чоловік присвятив службі на кордоні: свого часу очолював групу інспекторів прикордонного контролю та був заступником начальника мобільної застави «Львів».

Від листопада 2025 року Олег Авдєєв був офіцером мобілізаційного відділення Галицько-Франківського ОРТЦК та СП. А від січня чоловік став офіцером групи розгляду та супроводження адміністративних правопорушень цього ж ТЦК. Участі у бойових діях не брав.

З близьких родичів у Олега Авдєєва залишилася лише мати.

У Львівському ТЦК та Міноборони відреагували на злочин

У Львівському обласному ТЦК та СП прокоментували зухвале вбивство свого колеги, що сталося вдень 2 квітня. У відомстві висловили глибокі співчуття родині загиблого та запевнили: нападник не уникне суворої відповідальності за скоєне.

«Висловлюємо співчуття рідним загиблого побратима. Покарання для нападника буде невідворотним», — наголосили в обласному ТЦК.

У Міністерстві оборони України наголосили, що громадяни, які вбивають військових — на фронті чи в тилу — діють проти України. У відомсті зазначили, що сьогодні країна тримається на військових, які в різних регіонах і на різних посадах, зокрема небойових, забезпечують оборону держави.

Міністерство оборони України / © armyinform.com.ua

«Той, хто вбиває військового — на фронті чи в тилу — діє проти України. На вбивцю чекає невідворотне покарання. Це єдина допустима позиція. Система мобілізації потребує змін, і вони будуть впроваджені найближчим часом. Але жодна проблема системи не може виправдовувати вбивство», — зазначили у Міноборони.

Раніше, 3 грудня у Львові смертельно поранили військовослужбовця Галицько-Франківського РТЦК та СП. Тоді 30-річний місцевий житель під час перевірки документів завдав військовому ножового поранення та втік, застосувавши газовий балончик. Ветеран АТО дістав критичне ушкодження стегнової артерії, його госпіталізували, однак врятувати життя не вдалося.

