"Краще б тебе вбили": чим закінчилась гучна образа ветерана у Львові

Львівська політехніка.

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У Львові Національний університет “Львівська політехніка” звільнив працівника після скандалу, пов’язаного з образами на адресу українського військовослужбовця з інвалідністю Романа Яворського.

Як повідомила пресслужба вишу, мова йде про Василя Пилипишина, виконроба відділу головного механіка.

Його звільнили 6 травня 2025 року. Дружина Пилипишина, яка працювала гардеробницею, вже не є співробітницею установи – її контракт завершився 30 квітня.

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“Адміністрація університету обурена неправомірною та грубою поведінкою двох колишніх працівників. Ми категорично засуджуємо будь-які прояви зневаги чи дискримінації, особливо щодо захисників нашої країни”, – заявили у Львівській політехніці.

Університет також вибачився перед Романом Яворським і підкреслив, що підтримка військових та їхніх родин залишається одним із фундаментальних принципів закладу.

“Пане Романе, ваша мужність і самопожертва заслуговують на найвищу повагу та вдячність”, – зазначено у зверненні.

Що відомо про скандал

У Львові стався інцидент у черзі до одного з банків: подружжя публічно образило військового, який намагався скористатися передбаченим законом правом обслуговування поза чергою.

Чоловік нещодавно повернувся з фронту і має серйозне поранення — повну закупорку внутрішньої сонної артерії. Його вимога пропустити без черги викликала агресивну реакцію з боку пари.

За словами свідків, чоловік із пари вигукував образливі фрази на кшталт:

“Краще б м*скалі тебе вбили! Руки-ноги є — який ти ветеран? Твоє місце на Кульпарківській!” (мова йде про львівську психіатричну лікарню).

Працівниця банку вивела агресивну пару надвір, але конфлікт продовжився. Жінка, що була поруч, плюнула на військового та кричала на нього, висуваючи зворотні звинувачення.

Раніше ми розповідали про скандал із речником КМВА, який пригрозив журналісту через розслідування про корупцію.