Врятоване кошеня у Львові / © ДСНС

Реклама

Під час ліквідації наслідків російського удару у Львові рятувальники знайшли серед завалів маленьке кошеня та врятували його.

Про це повідомили у ДСНС Львівської області.

Реклама

Рятувальники знайшли кошеня під завалами після російського удару

Надзвичайники працювали на місці російського удару, коли помітили маленьке сіре кошеня серед уламків. Вони дістали тварину з-під завалів і перенесли в безпечне місце.

Реклама

На опублікованих ДСНС світлинах видно, як рятувальник тримає на руках перелякане кошеня. Попри небезпеку та руйнування, тварину вдалося врятувати.

«Маленьке життя серед великих руйнувань. Серед болю, тривоги та руйнувань — мить тепла, яка нагадує: кожне життя безцінне», — написали у ДСНС Львівщини.

© ДСНС

Масована атака на Львів 20 листопада — що відомо про наслідки обстрілу

Уранці 20 листопада російські війська здійснили масовану атаку на Львів. Спочатку місто атакували безпілотники, а згодом у напрямку обласного центру летіли крилаті ракети. Протягом ранку у Львові неодноразово лунали вибухи, працювала протиповітряна оборона.

Одним із місць влучань стала залізнична станція «Скнилів». За інформацією Львівської ОВА, там загинули двоє людей, ще десятеро постраждали. Двоє з них перебували у тяжкому стані, четверо — у стані середньої тяжкості, ще чотирьох медики дообстежували.

Реклама

В «Укрзалізниці» підтвердили пошкодження залізничної інфраструктури та квиткового термінала станції «Скнилів». На момент обстрілу вокзал не працював, однак поблизу перебував електропоїзд, який прямував до станції. Після попередження про небезпеку машиніст зупинив потяг та евакуював пасажирів.

Унаслідок атаки руйнування зафіксували не лише на залізничній станції, а й у Львові та передмісті. Зокрема, уламки безпілотника пошкодили два автомобілі та вибили вікна в гуртожитку. У селі Лисиничі зазнав пошкоджень приватний житловий будинок. Крім того, через російські удари у Львові та області запроваджували графіки аварійних відключень електроенергії.

Новини партнерів

Новини партнерів