Львів
246
2 хв

Кордон зник, але назва залишилася: на Львівщині та Рівненщині два сусідні села мають назву Митниця

Далеко від сучасного кордону на Львівщині та Рівненщині за кількасот метрів одне від одного є два села Митниця.

Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Дві Митниці далеко від сучасного кордону - історія сіл, яких розділили імперії

Дві Митниці далеко від сучасного кордону — історія сіл, яких розділили імперії / © Суспільне

На межі Львівської та Рівненської областей є два села з однаковою назвою — Митниця. Їх розділяють усього декілька сотень метрів, проте раніше, до Першої світової війни, населені пункти були у різних державах — Російській та Австро-Угорській імперіях, і між ними проходив кордон.

Про це пише «Суспільне Львів».

В народі села так і називають — Австрійська Митниця і Руська Митниця. Саме тут була митниця між Австро-Угорщиною і Російською імперіями.

Українські землі станом на 1913 рік / © Фото з відкритих джерел

«Якщо говорити про історію Митниць, то село, одне і друге, напевно, є дуже давні. Це якраз період формування тут Австро-Російського кордону, який проліг тут біля нашого села Митниця у 1772 році», — каже Василь Стрільчук, директор Бродівського історико-краєзнавчого музею.

Жителька села Митниця, що на Львівщині, Марія Мельник каже, що про історію цього краю їй розповідала мама.

«Колись моя мама розказувала таке: за трошки, отам є границя. І там три села разом: Нова Митниця, руська Митниця і наше. Як колись була війна австрійська, нашу Митницю називали австрійська, бо тут австріяки стояли. А там стояли російські війська. Ну якось на той час так воно було, розумієте?» — розповідає Марія.

Село Митниця на Львівщині налічує близько 60 людей і 23 житлових будинки. У Митниці на Рівненщині дещо більше — приблизно 70 дворів, і десь до 180 людей.

