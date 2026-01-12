"Вирішив провчити": у Львові чоловік напав на дитину на льодовій гірці

Льодяна гірка (ілюстративне фото) / © УНІАН

У Львові правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо чоловіка, який напав на малолітнього хлопчика під час зимових розваг.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

За даними слідства, причиною агресії дорослого став побутовий конфлікт між дітьми.

«Як попередньо встановили співробітники відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1, подія сталась 11 січня близько 18:00 на крижаній гірці, розташованій на вулиці Миколайчука у Львові. Батько однієї з дівчаток зробив висновок, що хлопчик чимось образив його доньку та вирішив провчити його, спричинивши тілесні ушкодження», — повідомили у поліції.

За інформацією поліцейських, медики однієї з львівських лікарень, куди звернулася мати постраждалого, діагностували у хлопчика забій та травму носа. Вже з лікарні про випадок повідомили на спецлінію 102. Наразі потерпілому призначено судово-медичну експертизу для офіційного підтвердження ступеня тяжкості зазнаних ушкоджень.

У Львові чоловік напав на хлопчика на льодяній гірці.

За фактом інциденту дізнавачі територіального підрозділу поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України. У поліції наголошують, що санкція статті передбачає покарання — штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року.

Повідомляється, що наразі триває досудове розслідування під процесуальним керівництвом Галицької окружної прокуратури. Поліцейські проводять слідчі дії для встановлення всіх обставин нападу.

Як написала мати хлопчика Анна Пелешко у соцмережах, зараз вона шукає свідків події, яка сталася на гірці.

«На жаль, серед свідків наразі лише діти. Тому дуже прошу всіх, хто був на місці події та бачив, що сталося, зв’язатися зі мною. Можливо, хтось упізнає нападника або зможе надати свідчення», — написала жінка у дописі.

Нагадаємо, на Закарпатті правоохоронці з’ясовують обставини смерті 7-річної дитини у центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю. У межах кримінального провадження про підозру повідомлено лікарю-педіатру установи та матері хлопчика, дії якої раніше призвели до вилучення дитини з родини.

Також у Вінницькій області від голоду помер 10-річний хлопчик з інвалідністю. Дитина не отримувала їжі щонайменше два місяці.