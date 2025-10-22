Коли увімкнуть опалення на Львівщині: голова ОВА назвав дату

Опалення / © unsplash.com

На Львівщині визначилися з датою початку опалювального сезону 2025/2026 року для населення. Подачу тепла розпочнуть 1 листопада.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

“Ми повністю готові до початку опалювального сезону. На жаль, величезної шкоди нам завдали удари Росії кілька тижнів тому. Тому ми вимушені розпочати опалювальний сезон для населення з 1 листопада”, — повідомив голова ОВА.

Зазначається, що тепло вже почали отримувати лікарні, школи та дитячі садки регіону.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві наразі не планують розпочинати опалювальний сезон. Хоча технічно столиця до цього готова, влада вирішила почекати через теплу погоду та необхідність економії газу.

Також нагадаємо, що фахівці надали поради щодо корисної теххніки, яка допоможе створити комфорт у домі без витрат зайвої енергії.