"Харківська мова": у Львові спалахнув мовний скандал (відео)

У Львові стався мовний конфлікт між місцевою жителькою та парою, яка розмовляла російською мовою у громадському місці.

Про це пишуть і розповсюджують відео місцеві пабліки, зокрема, Телеграм-канал «Львівич».

Інцидент відбувся у Шевченківському гаю. Як повідомило джерело, група відпочивальників розмовляла російською. Місцева жінка зробила їм зауваження, після чого між сторонами виникла суперечка.

Дата публікації 16:49, 10.08.25 Кількість переглядів 20 Мовний скандал у Львові потрапив на відео

За словами очевидців, пара приїхала до Львова з Харкова. На відео можна побачити і почути, як львів’янка звертається до чоловіка і жінки, наголошуючи, що вони втекли з Харкова від російських обстрілів, але продовжують користуватися російською мовою. У відповідь чоловік заявив, що говорить не російською, а «харківською мовою», та вжив образливі слова і ненормативну лексику на адресу співрозмовниці.

За повідомленням, жінка викликала поліцію. Правоохоронці провели з учасниками конфлікту бесіду, записали їхні дані та пообіцяли скласти протокол.

Раніше йшлося про те, чи законно слухати російську музику в машині. За словами адвокатки, в Україні діє заборона на російськомовний контент у громадському середовищі.