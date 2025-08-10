ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Львів
Кількість переглядів
308
Час на прочитання
1 хв

"Харківська мова": у Львові спалахнув мовний скандал (відео)

У Львові виник конфлікт через «харківську» мову.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
"Харківська мова": у Львові спалахнув мовний скандал (відео)

У Львові стався мовний конфлікт / © pixabay.com

У Львові стався мовний конфлікт між місцевою жителькою та парою, яка розмовляла російською мовою у громадському місці.

Про це пишуть і розповсюджують відео місцеві пабліки, зокрема, Телеграм-канал «Львівич».

Інцидент відбувся у Шевченківському гаю. Як повідомило джерело, група відпочивальників розмовляла російською. Місцева жінка зробила їм зауваження, після чого між сторонами виникла суперечка.

За словами очевидців, пара приїхала до Львова з Харкова. На відео можна побачити і почути, як львів’янка звертається до чоловіка і жінки, наголошуючи, що вони втекли з Харкова від російських обстрілів, але продовжують користуватися російською мовою. У відповідь чоловік заявив, що говорить не російською, а «харківською мовою», та вжив образливі слова і ненормативну лексику на адресу співрозмовниці.

За повідомленням, жінка викликала поліцію. Правоохоронці провели з учасниками конфлікту бесіду, записали їхні дані та пообіцяли скласти протокол.

Раніше йшлося про те, чи законно слухати російську музику в машині. За словами адвокатки, в Україні діє заборона на російськомовний контент у громадському середовищі.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie