Поліція прокоментувала інцидент з іноземцем у Львові / © npu.gov.ua

Голий іноземець, якого у четвер, 2 квітня, бачили перехожі у вікні будинку на вулиці Театральній у Львові, намагався вчинити самогубство. Ним виявився 46-річний американець, який приїхав до України як волонтер.

Про це повідомили в поліції Львівської області в коментарі «УП».

У поліції не підтвердили інформацію про пошкодження припаркованого під вікном транспорту внаслідок дій американця, який викидав з вікна речі та предмети побуту. Принаймні, з такими заявами до правоохоронців ніхто не звертався.

На місце події прибули патрульні, працівники ДСНС та медики, які врятували іноземця від спроби суїциду. Його госпіталізували до лікарні, де йому надають медичну допомогу.

Ймовірно, чоловік має проблеми з ментальним здоров’ям.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що чоловік, який сидів на підвіконні будинку на вулиці Театральній у Львові, був повністю оголеним. За словами очевидців, він демонстрував заборонені жести, вимагав пива та «трави».