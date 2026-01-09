- Дата публікації
Фахівці провели дослідження на місці ракетної атаки у Львові: чи підвищений радіаційний фон
На місці ракетної атаки у Львові фахівці провели лабораторні дослідження.
У Львові профільні служби провели лабораторні дослідження на місці ракетного удару. За результатами перевірок, радіаційний фон у місті перебуває в межах норми, а перевищення рівня шкідливих речовин у повітрі не зафіксовано.
Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Він подякував профільним службам за оперативну роботу та наголосив, що ситуація перебуває під контролем.
Нагадаємо, що раніше у Києві оголосили повітряну тривогу: що загрожує столиці.
Мешканцям Києва радять перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.