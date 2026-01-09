Фахівці провели дослідження на місці ракетної атаки у Львові: чи підвищений радіаційний фон

Радіація / © Архів

У Львові профільні служби провели лабораторні дослідження на місці ракетного удару. За результатами перевірок, радіаційний фон у місті перебуває в межах норми, а перевищення рівня шкідливих речовин у повітрі не зафіксовано.

Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Він подякував профільним службам за оперативну роботу та наголосив, що ситуація перебуває під контролем.

