Доцентка університету у Львові викрала картку і влаштувала собі шопінг: як її покарали

Доцентка кафедри біохімії та гігієни Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського постала перед судом за крадіжку банківської картки. Жінка упродовж чотирьох дніврозрахувалася чужими грошима за різні покупки, витративши 32 058 грн.

Про це пише Lviv Media з посиланням на вирок Залізничного районного суду від 23 вересня.

За матеріалами справи, у березні на вул. Городоцькій у Львові доцентка викрала картку банку «ПУМБ» і кілька днів поспіль розраховувалася нею через PayPass. Жінка витрачала чужі гроші у секондгендах, продуктових магазинах, аптеках та кафе.

Серед місць, де вона встигла використати крадену картку, були продуктові магазини «Галя Балувана», «Сільпо», «Близенько», магазин Roshen, аптеки та секондгенди.

У вироку вказано, що на суді обвинувачена повністю визнала свою провину та висловила щире каяття. Вона також підтвердила, що в повному обсязі відшкодувала потерпілому завдану матеріальну шкоду.

Суд, врахувавши, що обвинувачена компенсувала витрати та виховує неповнолітнього сина, призначив їй один рік умовного терміну.

