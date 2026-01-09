ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Львів
Кількість переглядів
67
Час на прочитання
1 хв

Чи вдарив "Орешнік" по газовій інфраструктурі під Львовом: нардеп розповів деталі

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Газ

Газ

Ракетою «Орешнік» російські війська атакували під Львовом об’єкт інфраструктури, не пов’язаний з газом. Газова інфраструктура не була пошкоджена.

Про це народний депутат від «Слуги народу» Сергій Нагорняк повідомив у ефірі телеканалу «Новини.Live».

Нардеп прокоментував інформацією про проблеми з газом під Львовом.

«Насправді, на Львівщині там газова інфраструктура не постраждала. Там від вибухової хвилі були певні пошкодження, але ворог направив свій „Орешнік“ по іншому об’єкту, який не пов’язаний з газом», — розповів Нагорняк.

Він також озвучив свою думку щодо мети ворожого удару «Орешніком».

«Я думаю, що це більше таке, як політичне або елемент тиску на Україну і показати Європейському Союзу, що „Орешнік“ може долетіти до них. Це більше таке брязкання зброї і сили, ні більше, ні менше», — сказав політик.

Атака «Орешніком» на Львів 9 січня: що відомо

У ніч проти 9 січня російська армія завдала ракетного удару по Львівському району. Депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич повідомляв про перебої з газом у низці населених пунктів області. Зокрема, йшлося про селище Рудно.

Як повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, у селищі Рудно через ударну хвилю спрацювала автоматична система безпеки, що призвело до відключення газу для 376 абонентів. Мер наголосив, що це не аварія в мережі, а захисна реакція обладнання.

Новина доповнюється
Дата публікації
Кількість переглядів
67
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie