Чи вдарив "Орешнік" по газовій інфраструктурі під Львовом: нардеп розповів деталі

Газ

Реклама

Ракетою «Орешнік» російські війська атакували під Львовом об’єкт інфраструктури, не пов’язаний з газом. Газова інфраструктура не була пошкоджена.

Про це народний депутат від «Слуги народу» Сергій Нагорняк повідомив у ефірі телеканалу «Новини.Live».

Нардеп прокоментував інформацією про проблеми з газом під Львовом.

Реклама

«Насправді, на Львівщині там газова інфраструктура не постраждала. Там від вибухової хвилі були певні пошкодження, але ворог направив свій „Орешнік“ по іншому об’єкту, який не пов’язаний з газом», — розповів Нагорняк.

Він також озвучив свою думку щодо мети ворожого удару «Орешніком».

«Я думаю, що це більше таке, як політичне або елемент тиску на Україну і показати Європейському Союзу, що „Орешнік“ може долетіти до них. Це більше таке брязкання зброї і сили, ні більше, ні менше», — сказав політик.

Атака «Орешніком» на Львів 9 січня: що відомо

У ніч проти 9 січня російська армія завдала ракетного удару по Львівському району. Депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич повідомляв про перебої з газом у низці населених пунктів області. Зокрема, йшлося про селище Рудно.

Реклама

Як повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, у селищі Рудно через ударну хвилю спрацювала автоматична система безпеки, що призвело до відключення газу для 376 абонентів. Мер наголосив, що це не аварія в мережі, а захисна реакція обладнання.