Чи могла РФ вгатити по Львову "Орешніком": пояснення Ігната
Російська армія завдала балістичного удару по Львівській області, вибухи від якого було чутно як у Львові, так і поза його межами.
Повітряні сили заявили про удар Росією по Львову балістичною ракетою дального радіусу дії з полігону «Капустин Яр». Це, як вказують моніторингові канали, була ракета «Орешнік».
В коментарі РБК-Україна очільник управління комунікації командування Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив деталі.
«Нам відомо про те, що вибухи прогриміли у Львівській області. У цей час було оголошено ракетну небезпеку по всій території України. Було попередження про загрозу застосування балістики. Ймовірно, відбулися пуски з полігону на території РФ „Капустін Яр“. Після чого були чутні вибухи у Львівській області», — сказав Ігнат.
З його слів, наразі вся інша інформація уточнюється, зокрема щодо типу ракети, що атакувала Львів.
Нагадаємо, 8 січня близько 23.30 було оголошено ракетну небезпеку по всій території України через загрозу застосування противником балістичних ракет із полігону «Капустин Яр». Зафіксовані вибухи у Львівській області.
Повітряне командування «Захід» уточнило, що удар завдавали по об’єктах інфраструктури у Львові.
Ракета рухалася зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину по балістичній траєкторії, заявило командування. Але там пообіцяли назвати тип ракети після вивчення всіх її елементів.