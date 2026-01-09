Чи могла РФ вгатити по Львову "Орешніком": пояснення Ігната

Львів пережив атаку / © Associated Press

Повітряні сили заявили про удар Росією по Львову балістичною ракетою дального радіусу дії з полігону «Капустин Яр». Це, як вказують моніторингові канали, була ракета «Орешнік».

В коментарі РБК-Україна очільник управління комунікації командування Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив деталі.

«Нам відомо про те, що вибухи прогриміли у Львівській області. У цей час було оголошено ракетну небезпеку по всій території України. Було попередження про загрозу застосування балістики. Ймовірно, відбулися пуски з полігону на території РФ „Капустін Яр“. Після чого були чутні вибухи у Львівській області», — сказав Ігнат.

З його слів, наразі вся інша інформація уточнюється, зокрема щодо типу ракети, що атакувала Львів.

Нагадаємо, 8 січня близько 23.30 було оголошено ракетну небезпеку по всій території України через загрозу застосування противником балістичних ракет із полігону «Капустин Яр». Зафіксовані вибухи у Львівській області.

Повітряне командування «Захід» уточнило, що удар завдавали по об’єктах інфраструктури у Львові.

Ракета рухалася зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину по балістичній траєкторії, заявило командування. Але там пообіцяли назвати тип ракети після вивчення всіх її елементів.