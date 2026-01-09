ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Львів
Кількість переглядів
7924
Час на прочитання
1 хв

Чи могла РФ вгатити по Львову "Орешніком": пояснення Ігната

Російська армія завдала балістичного удару по Львівській області, вибухи від якого було чутно як у Львові, так і поза його межами.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Львів пережив атаку

Львів пережив атаку / © Associated Press

Повітряні сили заявили про удар Росією по Львову балістичною ракетою дального радіусу дії з полігону «Капустин Яр». Це, як вказують моніторингові канали, була ракета «Орешнік».

В коментарі РБК-Україна очільник управління комунікації командування Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив деталі.

«Нам відомо про те, що вибухи прогриміли у Львівській області. У цей час було оголошено ракетну небезпеку по всій території України. Було попередження про загрозу застосування балістики. Ймовірно, відбулися пуски з полігону на території РФ „Капустін Яр“. Після чого були чутні вибухи у Львівській області», — сказав Ігнат.

З його слів, наразі вся інша інформація уточнюється, зокрема щодо типу ракети, що атакувала Львів.

Нагадаємо, 8 січня близько 23.30 було оголошено ракетну небезпеку по всій території України через загрозу застосування противником балістичних ракет із полігону «Капустин Яр». Зафіксовані вибухи у Львівській області.

Повітряне командування «Захід» уточнило, що удар завдавали по об’єктах інфраструктури у Львові.

Ракета рухалася зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину по балістичній траєкторії, заявило командування. Але там пообіцяли назвати тип ракети після вивчення всіх її елементів.

Дата публікації
Кількість переглядів
7924
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie