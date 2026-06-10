Чотири роки навчання зникли через одну помилку: у Львові студентці не видали диплом

Студентка (ілюстративне фото) / © Freepik

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Галицький районний суд Львова відмовив громадянці Польщі, яка намагалася через суд зобов’язати Львівський національний університет імені Івана Франка (ЛНУ) видати їй диплом бакалавра. Попри повну оплату чотирьох років навчання, складання іспитів та захист роботи, дівчину відрахували через неподання необхідного для вступу документа.

Про це стало відомо з рішення Галицького районного суду міста Львова, оприлюдненого в Єдиному державному реєстрі судових рішень, пише Львів.Медіа.

Позиція позивачки: програма виконана, але диплом не видали

Згідно з матеріалами справи, громадянка Польщі вступила до ЛНУ у 2020 році на факультет міжнародних відносин, де навчалася на платній основі. Вона стверджує, що повністю виконала умови контракту.

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«Протягом вересня 2020 року і до червня 2024 року позивачка добросовісно здобувала освіту в університеті, успішно здала атестаційний екзамен та захистила кваліфікаційну (бакалаврську) роботу з відмітками „добре“. Тобто, виконала всю освітню програму, передбачену договором про надання платної освітньої послуги, здобула 240 кредитів ЄКТ, що дало їй право на отримання документу про вищу освіту — диплома бакалавра», — зазначено у судовому рішенні.

Однак після закінчення навчання документ дівчині не видали. А у вересні 2024 року її відрахували з університету. За словами позивачки, спочатку в деканаті їй обіцяли врегулювати питання найближчим часом. Через відсутність диплома вона отримала відмови у працевлаштуванні від трьох компаній у Польщі та була змушена працювати у туристичній сфері в Болгарії та країнах Азії.

Дівчина звернулася до суду з вимогою скасувати наказ про відрахування, поновити її у статусі студентки, присвоїти ступінь бакалавра, видати диплом та виплатити компенсацію за моральну шкоду.

Аргументи університету

Представники ЛНУ імені Івана Франка пояснили суду, що під час вступу дівчина надала документ про закінчення польського ліцею. Проте для здобуття вищої освіти в Україні громадянам Польщі необхідно надати атестат зрілості, який видається після складання матурального іспиту.

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Позивачка не надала університету ні польського атестата зрілості, ні українського свідоцтва про повну загальну середню освіту. Через відсутність цих документів університет не мав змоги внести дані студенки до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО), без чого оформлення та видача диплома є неможливими. В ЛНУ додали, що повідомляли дівчину про необхідність донести документи й надавали час для вирішення цього питання.

Рішення суду

Суд дійшов висновку, що ЛНУ імені Івана Франка діяв виключно в межах чинного законодавства. А відрахування студентки було правомірним, оскільки вона не підтвердила своє право на здобуття ступеня бакалавра відповідним документом про попередню освіту.

Суд відмовив громадянці Польщі у виплаті компенсації та отриманні диплома, оскільки вона не довела, що університет порушив закон. Це рішення ще не остаточне — дівчина може оскаржити його у Львівському апеляційному суді.

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