ТСН у соціальних мережах

5847
2 хв

Чому дрони РФ долетіли до Львова: Садовий зробив різку заяву після атаки

Львів купує антидронові системи, але дрони долетіли — є запитання до всіх, каже Андрій Садовий.

Руслана Сивак
Андрій Садовий.

Андрій Садовий. / © Getty Images

Міський голова Львова Андрій Садовий прокоментував наслідки масованої атаки російських безпілотників на місто, що сталася 24 березня. Також він висловив зауваження щодо ефективності засобів протидії ворожим цілям.

Про це він заявив у коментарі для «Новини.LIVE».

За словами очільника міста, громада регулярно виділяє значні кошти з місцевого бюджету на підтримку військових, зокрема на закупівлю дронів та антидронових систем.

«Дивіться, в мене є дуже багато запитань до всіх. Тому що ми, як місто, кожного дня купляємо дрони, купляємо антидронові системи, купляємо все, що нас просять і передаємо. Ми велику долю бюджету міста витрачаємо на підтримку військових. Тому я думаю, що запитань дуже багато є до всіх», — заявив Андрій Садовий.

Водночас мер підкреслив, що його першочерговим пріоритетом наразі є ліквідація наслідків обстрілу та допомога постраждалим мешканцям.

«Моє завдання зараз — врятувати людей, щоб люди були в безпеці, щоб люди мали де переночувати. Щоб в лікарнях надали якісну медичну допомогу. Це ми зробимо, за це є моя відповідальність», — додав міський голова.

Наразі міська влада зосереджена на забезпеченні постраждалих тимчасовим житлом та медичним супроводом.

Масована атака на Україну — останні новини

Нагадаємо, у Львові 24 березня пролунали вибухи під час атаки дронів РФ.

В Івано-Франківську вдень 24 березня пролунали вибухи під час атаки ворожих дронів, у місті працювала протиповітряна оборона.

Окрім цього, серія вибухів пролунала у Вінниці. Вдень звуки вибухів чули у різних районах міста. Також місцеві публікують відео зі стовпом чорного диму над Вінницею.

Дата публікації
Кількість переглядів
5847
