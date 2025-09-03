ТСН у соціальних мережах

Львів
1 хв

Чоловік позував перехожим на пам’ятнику перед будівлею поліції: фото

За дрібне хуліганство львів'янину загрожує штраф розміром від 51 до 119 грн або адміністративний арешт на 15 діб.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Хуліган на пам'ятнику у Львові

Хуліган на пам'ятнику у Львові / © Так люблю той Львів, що бракує ми слів

У середу, 3 вересня, у центрі Львова чоловік виліз на кінний пам’ятник Юрію Змієборцю, встановлений перед будівлею обласного управління поліції. Незважаючи на присутність правоохоронців, він нахабно позував перехожим, вибравшись на голову коня.

Фотографії зухвальця опублікували в групі «Так люблю той Львів» у соцмережі Facebook.

Фотосесія тривала недовго. Поліцейські відреагували на хуліганство і затримали чоловіка.

Як повідомили виданню Lviv.Media у пресслужбі поліції, хуліганом виявився 40-річний львів’янин.

/ © Так люблю той Львів, що бракує ми слів

За словами правоохоронців, чоловік був у стані алкогольного сп’яніння.

/ © Так люблю той Львів, що бракує ми слів

На порушника склали адміністративний протокол за статтею 173 КУАП. Відтак львів’янину загрожує штраф розміром від 51 до 119 грн або адміністративний арешт на 15 діб.

/ © Так люблю той Львів, що бракує ми слів

Пам’ятник Юрію Змієборцю встановили у 1999 році для вшанування пам’яті правоохоронців, які загинули під час виконання своїх обов’язків.

Нагадаємо, раніше у місті Миколаєві патрульна поліція склала адміністративний протокол за дрібне хуліганство на жінку, яка повністю оголеною ходила вулицею. Порушниця теж була в стані алкогольно сп’яніння.

