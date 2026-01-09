Через негоду влада Львівщини зробила важливу заяву: що відомо

Львів. / © pixabay.com

На тлі погіршення погодних умов у Львівській області рекомендують перевести підприємства, установи та організації на дистанційний режим роботи.

Про це повідомив очільник ОВА Максим Козицький.

“Виняток – об’єкти критичної інфраструктури та ті, де дистанційна робота неможлива під час воєнного стану”, - наголосив чиновник.

У дитсадках, школах, коледжах і закладах вищої освіти Львівщини також рекомендують тимчасово припинити очне навчання та перейти або на дистанційне навчання, або подовжити зимові канікули щонайменше до 19 січня.

Козицький зауважив, що рішення органи місцевого самоврядування ухвалюють з урахуванням ситуації в кожній громаді.

“Усі заходи мають тимчасовий характер і діятимуть лише на період складних погодних умов”, - додав Козицький.

Подовження канікул у Львові

Водночас у міськраді Львова повідомили, що в обласному центрі продовжили зимові канікули. Школам рекомендовано не відновлювати навчання ще три дні — від 12 до 14 січня включно.

Тим часом дитячі садочки працюватимуть у режимі чергових груп. Для закладів позашкільної освіти і мистецьких шкіл змін нема.

“Дистанційне навчання в цей період вирішили не запроваджувати”, - наголосив мер Андрій Садовий.

Як повідомлялося, у Києві після масованої атаки РФ вночі 9 січня склася складна ситуація. У місті спостерігаються перебої з теплом та водою. Мер столиці Віталій Кличко закликав людей виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла.

Зауважимо, що вночі росіяни цілеспрямовано атакували котельні столиці. В окремих районах Києва сталися відключення світла і перебої з та водопостачанням через пошкодження підстанцій, ліній і об’єктів генерації.