Через атаку на Львівську область пошкоджені два об’єкти енергетики
Львівщина зазнала комбінованої ракетно-дронової атаки 30 жовтня.
У Львівській області через російську комбіновану атаку у ніч проти 30 жовтня були пошкоджені два об’єкти енергетичної інфраструктури.
Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
«Унаслідок комбінованого повітряно-ракетного удару, який відбувся в ніч на 30 жовтня, на Львівщині пошкоджені два об’єкти енергетичної інфраструктури», — йдеться у заяві голови ОВА.
Через наслідки атаки на Львівщині, як і у всій Україні, довелося запровадити графіки погодинних відключень світла.
Нагадаємо, у ніч проти 30 жовтня Росія знову здійснила масований обстріл території України, застосувавши ракети та дрони-камікадзе. Міністерка енергетики Світлана Гринчук повідомила, що була атакована енергетична інфраструктура країни.
Через атаку в усіх регіонах України були запроваджені погодинні графіки відключення світла та обмеження потужності, однак згодом їх скасували.