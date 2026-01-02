Частина Львівської області опинилася без світла: що трапилось

Якщо ви щоранку підходите до шафи й не можете швидко підібрати речі для щоденного лука, то ця стаття саме для вас. Ця дуже часта ситуація трапляється переважно не тому, що у вас мало одягу. Найчастіше проблема в тому, що усі ці речі просто не поєднуються між собою. Що ж робити? Все просто - створити капсульний гардероб!