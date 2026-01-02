ТСН у соціальних мережах

Львів
284
1 хв

Частина Львівської області опинилася без світла: що трапилось

Сильні пориви вітру залишили без електроенергії мешканців низки районів Львівщини.

Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Відключення світла

Відключення світла / © ТСН.ua

У Львівській області на ранок 2 січня повністю знеструмлені дев’ять населених пунктів, ще 39 — частково знеструмлені. Причиною стали сильні пориви вітру, які триватимуть протягом усього дня.

Про це повідомило «Львівобленерго».

Станом на 08:00 через сильні пориви вітру у різних районах Львівщини повністю знеструмлені дев’ять населених пунктів та 39 — частково. Знеструмлення сталися у:

  • Південному РЕМ (Дрогобицька, Бориславська, Стрийська, Сколівська частини);

  • Східному РЕМ (Буська частина);

  • Північному РЕМ (Перемишлянська частина).

19 бригад «Львівобленерго» працюють над відновленням електроживлення споживачам. До робіт задіяні 81 працівник та 28 одиниць техніки.

Протягом дня у Львові та на території області очікуються сильні пориви вітру швидкістю 17 — 22 м/с, тож важливо дотримуватися правил безпеки:

  • не підходьте до обірваних проводів ліній електропередачі ближче ніж на 8 м — це становить смертельну загрозу.

  • Залишаючи небезпечну зону, рухайтеся «гусячим кроком»: тримайте ступні разом, не відривайте їх від землі та пересувайтеся короткими ковзкими кроками.

  • За можливості організуйте огородження або чергування біля місця обриву проводу, щоб сторонні не наближалися, до прибуття оперативно-виїзної бригади «Львівобленерго».

Нагадаємо, напередодні ДСНС попередила про різке погіршення погоди у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях, де протягом 2 січня очікуються шквали до 15 — 25 м/с. Через оголошений жовтий рівень небезпеки можливі пошкодження ліній електропередач, падіння дерев та збої в роботі комунальних служб.

