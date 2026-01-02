- Дата публікації
-
- Категорія
- Львів
- Кількість переглядів
- 284
- Час на прочитання
- 1 хв
Частина Львівської області опинилася без світла: що трапилось
Сильні пориви вітру залишили без електроенергії мешканців низки районів Львівщини.
У Львівській області на ранок 2 січня повністю знеструмлені дев’ять населених пунктів, ще 39 — частково знеструмлені. Причиною стали сильні пориви вітру, які триватимуть протягом усього дня.
Про це повідомило «Львівобленерго».
Станом на 08:00 через сильні пориви вітру у різних районах Львівщини повністю знеструмлені дев’ять населених пунктів та 39 — частково. Знеструмлення сталися у:
Південному РЕМ (Дрогобицька, Бориславська, Стрийська, Сколівська частини);
Східному РЕМ (Буська частина);
Північному РЕМ (Перемишлянська частина).
19 бригад «Львівобленерго» працюють над відновленням електроживлення споживачам. До робіт задіяні 81 працівник та 28 одиниць техніки.
Протягом дня у Львові та на території області очікуються сильні пориви вітру швидкістю 17 — 22 м/с, тож важливо дотримуватися правил безпеки:
не підходьте до обірваних проводів ліній електропередачі ближче ніж на 8 м — це становить смертельну загрозу.
Залишаючи небезпечну зону, рухайтеся «гусячим кроком»: тримайте ступні разом, не відривайте їх від землі та пересувайтеся короткими ковзкими кроками.
За можливості організуйте огородження або чергування біля місця обриву проводу, щоб сторонні не наближалися, до прибуття оперативно-виїзної бригади «Львівобленерго».
Нагадаємо, напередодні ДСНС попередила про різке погіршення погоди у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях, де протягом 2 січня очікуються шквали до 15 — 25 м/с. Через оголошений жовтий рівень небезпеки можливі пошкодження ліній електропередач, падіння дерев та збої в роботі комунальних служб.