"Було дуже страшно": мешканці Львова про російську атаку 12 липня

Удар по Львову / © Садовий/Facebook

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У ніч на 12 липня російські війська вкотре завдали масованого ракетно-дронового удару по Україні. Зокрема, атаки зазнав Львів.

Очевидці розповіли, як пережили сьогоднішні російські обстріли. Про це передає «Суспільне».

Аліса та Роман Волинець, що мешкають на вулиці Митрополита Андрея, пошкодженої внаслідок російської атаки, розповіли, що взяли в укриття свого кота.

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«Чоловік прийшов з роботи десь на початку четвертої години ранку, вже була повітряна тривога, ми чули дрони й пішли в сховище, але ми ходимо трошечки далі. В сховищі ми побачили, що було руйнування на нашій вулиці, але не дуже хвилювалися, доки не побачили, що нам дзвонили сусіди», — розповідає Аліса Волинець.

Анатолій Костанюк, який мешкає неподалік від місця влучання, каже, що чув понад 20 вибухів.

«Казали, якісь труби повибухали, чув, якийсь дядько зі сходів падав, позривало стіни під’їзду», — зазначив він.

Львів’янка Діана поскаржилася, що внаслідок обстрілу в її квартирі вибиті вікна. Також у приміщенні та речах — уламки скла.

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«Було чути дуже багато вибухів. В мене зараз у квартирі гармидер. Спочатку прилетіло один раз, потім другий раз, потім третій раз. Було дуже страшно», — каже Діана.

Ще один львів’янин Олександр разом із дочкою ховався в коридорі, проте після третього вибуху обоє пішли в укриття.

«Було враження, що до мене в хату влітає. Ми після третього прильоту побігли на Декарта (в укриття — Ред.) з дочкою. Там на другому поверсі, на четвертому на балконі повилітали вікна, а я просто тут підмітаю», — зазначає Олександр.

Нагадаємо, також ми писали, що в результаті ворожого удару у Луцьку був знищений окремий приватний житловий будинок.

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