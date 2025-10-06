Батько вбитої під Львовом 15-річної доньки приїхав на руїни і розповів про її останні слова

На місці трагедії / © Associated Press

Реклама

Батько дівчинки, який понад 3,5 року служить у ЗСУ, приїхав на руїни будинку у селі Лапаївка Львівського району, де проживала його родина, щоб побачити наслідки трагедії.

Про це повідомляє «Суспільне».

Будинок, у якому жила родина, повністю зруйновано. Чоловік приїхав на місце події вже після трагедії, дізнавшись про загибель доньки.

Реклама

Чоловік розповів, що ввечері перед ударом Анастасія написала йому, запитала, як він, отримала відповідь, що все добре, і повідомила, що у неї також все добре.

Нагадаємо, у ніч проти 5 жовтня Росія здійснила наймасованіший комбінований удар по Львівській області від початку війни.

Одне з влучань прийшлося по житловому будинку в селі Лапаївка під Львовом. На місці удару загинуло 4 людей з однієї родини, серед яких — 15-річна учениця 10-А класу Лапаївського ліцею ім. Георгія Кірпи Анастасія Гриців. Ще один член сім’ї помер у лікарні. На місці трагедії виявили уламки ракет.

Також на території Львова та області зафіксували низку влучань по промислових і енергетичних об’єктах. Зокрема, загорівся індустріальний парк Sparrow. На тлі атаки частина міста лишилася без світла.

Реклама

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що до зони відповідальності Повітряного командування «Захід» 5 жовтня зайшли 163 повітряні цілі: попередньо 140 «Шахедів» і 23 крилаті ракети. Значну частину ворожих цілей вдалося знищити.