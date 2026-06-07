Багато поліції, ЛГБТ-весілля і розлючені противники маршу: як проходить "ЛьвівПрайд-2026"

ЛГБТКІ-марш у Львові

Реклама

Сьогодні, 7 червня, у Львові триває ЛГБТКІ+ парад. У місті працює велика кількість поліції з метою недопущення заворушень. Під місцевим оперним театром відбулося імпровізоване ЛГБТКІ-весілля. Що відомо про сьогоднішній «ЛьвівПрайд 2026» — розповідаємо далі.

«ЛьвівПрайд 2026»: що сьогодні відбувається у Львові

Сьогодні о 10:00 у Львові стартував правозахисний захід «ЛьвівПрайд 2026». Головні події відбуваються на площі перед оперним театром. Цьогорічний прайд присвятили правовому визнанню ЛГБТКІ+ спільноти, євроінтеграційним зобов’язанням України та обговоренню ризиків нової редакції Цивільного кодексу.

Учасники заходу принесли чималу кількість плакатів, серед яких майорять такі: «Кохання — це не злочин» та «Квіруй, кохай, права не віддавай».

Реклама

Перша частина — це протест проти нового Цивільного кодексу, а друга — традиційне українське дійство. Організатори підкреслюють, що ЛГБТКІ+ люди — невіддільна частина українського суспільства та історії.

Учасники прайду зазначають, що вони мають такі ж права на кохання та українські традиції, як і всі інші.

Фото: соціальні мережі

Фото: соціальні мережі

Фото: соціальні мережі

Фото: соціальні мережі

Фото: соціальні мережі

Дата публікації 12:23, 07.06.26 Кількість переглядів 17 У Львові проходить «ЛьвівПрайд 2026»

Поблизу місця проведення «ЛьвівПрайду» вже зібралися противники заходу. Вони принесли плакати із закликами до «традиційних родин» і почали скандувати: «Ворогам української нації тричі смерть».

Особливу увагу на події завоювало імпровізоване весілля. ЛГБТКІ-пара провела весілля та привернула значну увагу людей — вони закликали внести зміни до законодавства для визнання одностатевих партнерств.

Реклама

Раніше народний депутат України Євген Петруняк звернувся до міського голови Львова Андрія Садового, аби скасувати проведення львівського Прайду. Він аргументував, що будь-які вуличні акції створюють пряму загрозу безпеці громадян, а також невиправдано навантажують працівників поліції та ДСНС.

За його словами, такі події «мають суто політичний підтекст і спрямовані на розкол суспільства в тилу». Також Петруняк заявив, що сучасний ЛГБТ-рух не захищає права людини, а став «агресивним політичним проєктом».

Марш рівності в Одесі

Нагадаємо, у неділю, 17 травня, в Одесі відбувся Марш рівності, учасники якого пройшли від Приморського бульвару до Біржової площі під наглядом великої кількості поліції.

Представники ЛГБТК+ спільноти провели мітинг, вимагаючи ухвалення цивільних партнерств, захисту від злочинів на ґрунті ненависті, заборони дискримінації, а також зняття законопроєкту №15150 щодо рекодифікації Цивільного кодексу України, який, за словами організаторки Ганни Леонової, створює для них проблеми.

Реклама

Водночас прихильники «традиційних цінностей» організували власну акцію протесту в балаклавах, розгорнувши банер «Одеса — не Содом». Опоненти вигукували гасла із закликами до фізичної розправи.

За повідомленнями у Telegram-каналах біля пам’ятника Дюку де Рішельє між мітингувальниками та правоохоронцями згодом розпочалися сутички.

Новини партнерів