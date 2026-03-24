Атака РФ на Львів: кількість постраждалих стрімко зросла

Наслідки ворожого удару по Львову 24 березня. Фото: Андрій Садовий

У Львові кількість поранених внаслідок російської атаки стрімко зросла. Наразі у міських лікарнях перебувають вже 17 постраждалих.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

“У лікарнях міста вже 17 поранених. Цифра росте. Пожежники гасять загорання будинку. Готуємо мешканців до відселення”, - додав він.

Раніше Садовий повідомляв, що всі постраждалі отримали поранення різного ступеня тяжкості та отримують необхідну медичну допомогу.

Серед постраждалих — мешканці різних районів міста. Зокрема, п’ятеро людей отримали поранення у Сихівському районі, ще двоє — у центральній частині Львова.

Що відомо про атаку на Львів

Нагадаємо, 24 березня у Львові під час атаки ворожих безпілотників пролунали вибухи. Очільник ОВА Максим Козицький повідомив про загоряння житлових будинків на площі Соборній, вулиці Братів Рогатинців і проспекті Червоної Калини — на місцях працюють рятувальники. Також через падіння уламків БпЛА спалахнув приватний будинок у селі Серники Бібрської громади.

Водночас у місті змінили рух громадського транспорту: трамваї №1 і №2 не курсують через падіння «Шахеда» на вулиці Коперника, а маршрути №3, №8 і №9 — через удар по площі Соборній. Частина автобусів змінили рух: №3а, №37 і №46 курсують через проспект Свободи, №1а та №6а — лише до площі Міцкевича, а №92, №47а і №5а їдуть через вулицю Підвальну.