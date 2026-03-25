Атака на житлові будинки у Львові: деякі поранені у важкому стані - деталі від влади
Напередодні, 24 березня, російські безпілотники атакували житлові будинки у Львові. Внаслідок ударів травмовано майже 30 людей.
Про це повідомив мер Андрій Садовий.
“Із 27 людей, які вчора звернулися по допомогу до міських лікарень, у стаціонарах залишаються семеро”, - наголосив міський голова.
За даними Садового, у лікарні святого Пантелеймона наразі перебуває два пацієнти. Їхній стан середньої важкості. Вони мають поранення ніг, рани та забої.
У лікарні святого Луки - п’ятеро потерпілих внаслідок ударів. Троє пацієнтів перебувають у важкому, але стабільному стані. Стан ще двох травмованих - середньої важкості.
Новина доповнюється