Львів
179
1 хв

Атака на житлові будинки у Львові: деякі поранені у важкому стані - деталі від влади

Олена Капнік
© Садовий/Facebook

Напередодні, 24 березня, російські безпілотники атакували житлові будинки у Львові. Внаслідок ударів травмовано майже 30 людей.

Про це повідомив мер Андрій Садовий.

“Із 27 людей, які вчора звернулися по допомогу до міських лікарень, у стаціонарах залишаються семеро”, - наголосив міський голова.

За даними Садового, у лікарні святого Пантелеймона наразі перебуває два пацієнти. Їхній стан середньої важкості. Вони мають поранення ніг, рани та забої.

У лікарні святого Луки - п’ятеро потерпілих внаслідок ударів. Троє пацієнтів перебувають у важкому, але стабільному стані. Стан ще двох травмованих - середньої важкості.

