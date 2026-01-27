Атака на Львівщину: через "приліт" у Бродах задимлення та різкий запах

Дим у Бродах після атаки 27 січня / © соцмережі

Доповнено додатковими матеріалами

Російська армія вранці 27 січня атакувала інфраструктурний об’єкт у Бродах Львівської області, що спричинило пожежу та задимлення. В місті скасували заняття у школах, а фахівці вже перевіряють рівень забруднення повітря.

Про це повідомила Бродівська міська рада.

На місці «прильоту» у Бродах працюють усі профільні служби. Фахівці здійснюють заміри стану повітря. Про їхні результати повідомлять додатково.

«Наразі дим лягає на місто і відчутно неприємний запах. Просимо щільно зачинити вікна і двері, за можливості обмежити пересування вулицями», — закликали в міськраді.

У зв’язку з ситуацією 27 січня у Бродах скасовано навчання у школах. Дитячі садочки, які вже прийняли малечу, продовжать роботу за умови щільно зачинених вікон і дверей.

Місцевих жителів закликають зберігати спокій та подбати про безпеку близьких.

Через атаку у Бродах загорілися нафтопродукти

Згодом міськрада уточнила, що задимлення у Бродах виникло через згоранням нафтопродуктів.

Золочівський районний відділ «Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України» рекомендує під час пожеж і задимлення:

щільно зачиняти вікна,

без нагальної потреби не виходити на вулицю,

у разі необхідності користуватися зволоженою маскою або респіратором.

Особлива увага — людям із хронічними захворюваннями дихальної системи.

«Розпочато проведення замірів повітря в населених пунктах на вміст шкідливих речовин продуктів згорання. Про результати замірів буде повідомлено додатково», — йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що вранці 27 січня армія РФ атакувала об’єкт інфраструктури у Бродах. Повітряна тривога тривала пів години через загрозу БпЛА. За попередніми даними, минулося без жертв, проте після вибуху над містом здійнявся дим.