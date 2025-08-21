Атака на Львів: Садовий повідомив про стан поранених (нові фото)

Пожежа у Львові через атаку 21 серпня / © ДСНС

Доповнено додатковими матеріалами

Через нічну атаку на Львів 21 серпня влучання зафіксовані у декількох районах. Рятувальники показали фото пошкоджень. А мер Львова Андрій Садовий повідомив про стан постраждалих.

Про це йдеться у заяві ДСНС України та Садового в Мережі.

У Львові після атаки влучання зафіксовані у кількох районах одразу на кількох локаціях. Пошкоджені приватні будинки, нежитлові будівлі та транспорт. Спалахнули пожежі.

На місці ударів безперервно працюють рятувальники та всі екстрені служби.

Садовий підтвердив загибель однієї людини та повідомив про трьох постраждалих.

«Один чоловік у важкому стані, зараз у операційній. Інший має поранення грудної клітки та ноги, його стан середньої важкості. Лікарі проводять обстеження», — йдеться в заяві міського голови.

Третя постраждала — 38-річна жінка — зараз перебуває у лікарні святого Пантелеймона у стані середньої важкості.У неї поверхнева рана грудної клітки, гематоми, забій легень.

Пожежа у Львові через атаку 21 серпня / © ДСНС

Нагадаємо, у ніч проти 21 серпня російські війська атакували Львів ракетами та дронами. Відомо про «приліт» на вул. Олени Степанівни. Вибуховою хвилею пошкоджено десятки будинків. В інших локаціях міста виникли пожежі.

Раніше в ОВА інфомували про одного загиблого та двох постраждалих у Львові.