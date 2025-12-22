Агент ФСБ готував теракт у центрі Львова: яка його доля

Затриманий у Львові російський агент, який готував теракт / © СБУ

Реклама

Контррозвідка та слідчі СБУ завершили розслідування щодо агента ФСБ Росії, який планував скоїти теракт: підірвати адмінбудівлю правоохоронців у центрі Львові. Зловмисника затримали з вибухівкою ще в липні. Тепер його справу скерували до суду.

Про це повідомила СБУ.

За даними контррозвідки, підозрюваний транспортував вибухівку для скоєння теракту, який планували російські спецслужби проти українських правоохоронних органів.

Реклама

Завдяки оперативним діям співробітники СБУ завчасно викрили злочинний план та затримали агента в момент, коли він прямував із вибуховим пристроєм до Львова.

Після затримання спецслужба провела комплекс заходів для встановлення особи зловмисника та документування протиправної діяльності його куратора з Росії.

Слідство встановило, що завдання російської спецслужби виконував 41-річний мешканець міста Пустомити Львівської області, раніше неодноразово судимий за вбивство, наркозлочини та шахрайство.

Після звільнення з місць позбавлення волі чоловік потрапив до поля зору представників країни-агресора, шукаючи незаконні способи заробітку через телеграм-канали. В обмін на обіцянку швидкої винагороди фігурант погодився виконати завдання ФСБ щодо підготовки теракту поблизу адмінбудівлі правоохоронців.

Реклама

З’ясовано, що спершу агент прибув до Хмельницького, де за координатами, отриманими від російської спецслужби, знайшов схрон і вилучив із нього саморобну вибухівку. Після цього зловмисник на таксі дістався місцевого автовокзалу та планував виїхати до Львова, де мав отримати подальші інструкції від куратора з РФ.

Співробітники СБУ затримали фігуранта під час посадки на рейсовий автобус. Під час огляду в нього вилучили вибухівку та мобільний телефон, за допомогою якого чоловік підтримував зв’язок із куратором.

За матеріалами СБУ ворожий агент обвинувачується за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

До слова, восени у Львові СБУ затримала двох підлітків, які за вказівкою російських кураторів готували підрив автомобіля військовослужбовця. Неповнолітні агенти заклали під автівку саморобну вибухівку та встановили камеру для онлайн-трансляції вибуху.