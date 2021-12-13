Львів заполонили снігові статеві органи: фото "скульптур"

У Мережі опублікували фото вуличних розваг.
У Львові кілька днів уже падає сильний сніг. У Мережі місцеві жителі публікують фото жартівливих "скульптур".
Про це повідомляють у телеграм-каналі "Типовий Львів".
Автори, які опублікували фото, зазначають, що цього року в Львові місцеві жителі розважаються, ліплячи снігові скульптури у формі статевих органів.
"По Львові стоять снігові причандали", - йдеться у дописі до фото.
Нагадаємо, Львів 12-13 грудня засипає сильним снігом. Через це у міській раді закликають львів'ян не гуляти парками та запевняють, що комунальники роблять все можливе, щоб прочистити тротуари та дороги.
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