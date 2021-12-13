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Львів заполонили снігові статеві органи: фото "скульптур"

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Фото: Типовий Львів / ©
Фото: Типовий Львів / ©
Фото: Типовий Львів / ©
Фото: Типовий Львів / ©
Фото: Типовий Львів / ©
Фото: Типовий Львів / ©
Фото: Типовий Львів / ©
Фото: Типовий Львів / ©

У Мережі опублікували фото вуличних розваг.

У Львові кілька днів уже падає сильний сніг. У Мережі місцеві жителі публікують фото жартівливих "скульптур". 

Про це повідомляють у телеграм-каналі "Типовий Львів". 

Автори, які опублікували фото, зазначають, що цього року в Львові місцеві жителі розважаються, ліплячи снігові скульптури у формі статевих органів. 

"По Львові стоять снігові причандали", - йдеться у дописі до фото. 

Нагадаємо, Львів 12-13 грудня засипає сильним снігом. Через це у міській раді закликають львів'ян не гуляти парками та запевняють, що комунальники роблять все можливе, щоб прочистити тротуари та дороги. 

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