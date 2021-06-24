Львів за 75 років побив історичний температурний режим: після спеки очікуються сильні грози та град

Львів за 75 років побив історичний температурний режим: після спеки очікуються сильні грози та град

Проте 25 червня очікується гроза. Через це уже оголосили штормове попередження.

У Львові в четвер, 24 червня, о 15:00 температура повітря піднялась до 32,4 градуси. Це - вперше за 75 років метеорологічних спостережень.

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Про це повідомила керівниця відділу метеопрогнозів Львівського регіонального гідрометцентру Олена Смалюх, пише zaxid.net.

Олена Смалюх наголосила, що сьогоднішня спека побила рекорд 2016 року, коли на Львівщині було зафіксовано 29,7 градусів тепла. Разом з тим синоптикиня попередила про зміну погоди 25 червня.

"Усі ці небезпечні явища, які зараз відбуваються у Польщі, ймовірно, прийдуть до нас", - наголосила Олена Смалюх.

У ДСНС у Львівській області вже оголосили штормове попередження. У п'ятницю, 25 червня, погода зміниться, очікуються сильні грози із градом.

"По території Львівської області та м. Львову: 25 червня вдень грози, під час грози пориви вітру та шквали 17 – 22 м/с , в окремих районах 25 м/с. Місцями сильні зливи, град", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Європу після спеки накрила негода. У Німеччині випав величезний град розміром з тенісний м'яч, а у Польщі затопило метро.

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