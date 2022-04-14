Львів'янка "зливала" інформацію про позиції ЗСУ: зрадницю спіймала СБУ

Зловмисницю вже взяли під варту.

СБУ затримала львів'янку, яка поширювала в Інтернеті дані про дислокацію ЗСУ. Жінці вже оголосили про підозру у скоєнні злочину.

Про це повідомили в Управлінні СБУ у Львівській області.

На особистій сторінці у соцмережі Facebook вона публікувала точні дані про розташування українських військових у Львові.

Facebook/Управління СБУ у Львівській області

Зловмисниця поширювала матеріали, які дають можливість ідентифікувати на місцевості розташування військовослужбовців ЗСУ.

"Наслідки такої публікації могли бути фатальними для наших захисників, адже ці дані заборонені для поширення", - кажуть в СБУ.

Зараз слідство встановлює, чи співпрацювала львів’янка з російськими спецслужбами.

Зловмисниці повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань) та обрано міру запобіжного заходу - тримання під вартою.

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