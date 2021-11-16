Львів'янин отримав 4 роки в'язниці за напад на вуличного музиканта і поета через неприязнь до ЛГБТ

Львів'янин отримав 4 роки в'язниці за напад на вуличного музиканта і поета через неприязнь до ЛГБТ

Це чи не перший випадок у Львові, коли за злочин на ґрунті неприязні до ЛГБТ отримують тюремне ув'язнення.

У понеділок, 15 листопада, у Львові засудили до 4 років і 1 місяця ув'язнення підозрюваного в нападі на поета Сергія Савіна та музиканта Максима Вербу. Відповідний вирок виніс Галицький районний суд Львова.

Про це на свойї сторінці повідомила громадська організація "Інсайт", яка займається психологічною та юридичною підтримкою ЛГБТ-спільноти.

Відомо, що обвинувачений визнав свою вину, тож отримав такий термін ув'язення з урахуванням ще й попереднього невідбутого.

"ГО "Інсайт" домоглася першого реального терміну за злочин на ґрунті ненависті у справі з гомофобним нападом у Львові. Те, що сьогодні сталося – значна та важлива подія для усіх нас. Суд призначив реальний, а не умовний термін для злочинця за гомофобний напад", – йдеться у повідомленні громадської організпації.

Також зазначено, що обвинувачений мав попередню судимість з невідбутим покаранням, тож суд врахував цей факт. Його звинуватили у хуліганстві за статтею 296 ККУ, але із зазначенням гомофобного мотиву вчинення злочину.

Нагадаємо, випадок стався у центрі Львова у липні цього року. На проспекті Свободи група молодиків побила та пограбувала місцевого вуличного музиканта та поета з Києва.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання