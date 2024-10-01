Львів’янин через суд скасував висновок ВЛК: як йому це вдалося

Мобілізований з вулиці львів’янин домігся в суді скасування висновку ВЛК про придатність до військової служби. Чоловіка визнали здоровим, хоча він не здавав необхідних аналізів та не проходив обстежень.

Про це повідомляє Zaxid.net із посиланням на рішення Львівського окружного адмінсуду.

До суду звернувся мобілізований у липні 2023 року житель Львова, щоб скасувати постанову ВЛК про його придатність до військової служби.

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Як розповів позивач, його на вулиці зупинили працівники ТЦК та відвезли до військкомату. Там чоловік пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до військової служби. Львів’янин зазначив, що через його 40-річний вік, згідно з положенням №402, під час ВЛК йому обов’язково мали виміряти внутрішньоочний тиск та зробити аналіз крові на рівень цукру. Військовозобов’язаний заявив, що повідомив працівникам ТЦК про хронічне захворювання (загострення виразки), однак чоловіка не скерували на огляд до гастроентеролога.

Суддя Варвара Потабенко, яка розглядала справу, зазначила, що може перевірити законність висновку ВЛК лише в межах дотримання процедури його ухвалення. У картці обстеження чоловіка немає інформації про результати аналізів (загальний аналіз крові, сечі), флюорографії і так далі. Тому, на думку судді, можна зробити висновок, що цих обстежень не проводили.

Відповідач пояснював, що ці обстеження проводили, але через велику завантаженість ВЛК їх внесли до картки пізніше. Однак суд не взяв до уваги пояснення, бо це свідчить, що рішення про придатність військовозобов’язаного ухвалили ще до отримання результатів аналізів. Окрім того, чоловікові не виміряли внутрішньоочний тиск та не зробили дослідження крові на цукор.

Суддя дійшла висновку, що досліджені матеріали та аргументи свідчать про порушення з боку ВЛК процедури проведення медогляду. Суд визнав протиправними дії ВЛК під час огляду позивача та скасував постанову про його придатність до військової служби під час мобілізації. Рішення ще можна оскаржити.

До слова, в Україні засудили батька трьох дітей, який повернувся з Польщі та відмовився від мобілізації.

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