Львів'янам дозволили покинути укриття: як минула ніч у Львові і яка ситуація там зараз

У Львові планують запустити увесь електротранспорт для перевезення пасажирів.
Станом на 7:30 ранку 25 лютого львів'янам можна покидати укриття.
Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий на своєму каналі в Telegram.
Також міський голова розповів, що ніч у Львові минула спокійно, хоч на ранок лунали сирени про про повітряну небезпеку.
Комунальні служби міста працюють у штатному режимі. Жодних перебів з постачанням електроенергії не було, газ та вода подаються мешканцям безперервно. Уночі "Львівводоканал" ліквідовував аварійні витоки. В штатному режимі працювала аварійна служба міста.
Також міський голова розповів, що у місті планують залучити весь електротранспорт для перевезення пасажирів.
"Плануємо випуск всього електротранспорту - 128 трамваїв та тролейбусів, 135 автобусів АТП-1 та 88 - автобусів приватних перевізників. Зберігаємо спокій і віримо у наші Збройні сили", - підсумував Садовий.
Нагадаємо, сьогодні вранці, 25 лютого у Львові прозвучала сирена про повітряну небезпеку, людей закликали ховатися до укриття. Але згодом оголосили про відміну повітряної тривоги.