Львів'ян закликають перевірити бомбосховища: карта найближчих укриттів

Садовий закликав львів'ян сьогодні, за можливості, залишатися вдома.

Львів'ян закликають перевірити бомбосховища, які розташовані найближче до їхнього місцяпроживання.

Карту укриттів Львова можна переглянути тут.

Мер Андрій Садовий повідомив, що працівники, які забезпечують життєдіяльність міста, продовжують чітко та злагоджено виконувати свою роботу.

"Решта, за можливості, залишайтесь сьогодні вдома. Прошу всіх перевірити укриття, які розташовані найближче до вас", - закликав міський голова.

Водночас Садовий закликав людей, які мешкають поблизу об‘єктів критичної інфраструктури, аеропорту, та військових частин бути особливо пильними.

"Знайдіть найближче до вас укриття та будьте разом із своїми дітьми", - зазначив він.

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