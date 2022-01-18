Львів'ян закликали відмовитися від пірнання в ополонку на Водохреще: у чому причина

Львів'ян закликали відмовитися від пірнання в ополонку на Водохреще: у чому причина

Для тих, хто все ж вирішив купатися у водоймі попри усі застороги, є декілька рекомендацій.

Мерія Львова закликає місцевих мешканців утриматися від пірнання в ополонку на Водохреще 19 січня. А все тому, що через постійно мінливу температуру повітря, на водоймах крига може бути нестійкою, тож виходити на тонкий лід - досить небезпечно. Батьків також застерігають вберегти від цього своїх дітей.

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"Вже традиційно, на Водохреща багато людей люблять пірнати в ополонку, вірячи, що вода в цей день стає цілющою. Але, зважаючи на те, що зараз температура повітря є досить нестабільною, то крига на озерах і річках не є міцною, і при виході на неї, можна проломитися і піти під воду. Тому закликаємо усіх мешканців Львівської міської територіальної громади подумати про свою безпеку і своє здоров’я, й утриматися від купання в ополонці", - повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради.

Але, якщо все ж таки, хтось буде мати намір пірнути в ополонку, варто пам’ятати про основні заходи безпеки, радять у мерії:

найперше, купатись в ополонці лікарі не радять тим, у кого є хворі нирки, хто має діабет і проблеми з тиском;

з собою варто мати зручний одяг, щоб мати змогу швидко роздягнутися та одягнутися після купання;

перед купанням необхідно, хоча б за годину до пірнання, добре поїсти, а вживання алкоголю категорично заборонено;

перед тим, як зайти у воду, необхідно добре розігрітися: кілька хвилин бігу, сполоснути обличчя водою тощо;

до ополонки необхідно підходити в зручному взутті: черевики або вовняні шкарпетки, можуть бути спеціальні гумові тапочки, йти треба повільно та уважно.

Також в мвському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення наголошують, що занурюватись можна лише у спеціально обладнаних ополонках біля берега та під наглядом рятувальників і медичних працівників.

Правила занурювання:

У воду варто занурюватись поступово, найкраще по шию, не замочивши голову, щоб уникнути рефлекторного звуження судин головного мозку;

у воді варто бути не більше 30 секунд;

під час виходу з води, не слід триматися безпосередньо за металеві поручні, можна використовувати сухий рушник;

після виходу з води, необхідно добре розтерти тіло сухим рушником, одягнутися, виконати декілька інтенсивних фізичних вправ, випити гарячого чаю;

а ось алкоголь не зігріває, а лише може нашкодити. "Закликаємо всіх зважати на усі ризики і бути мудрими", - додали у мерії.

На Закарпатті рятувальники вчили людей правильно занурюватися на Водохреще | Новини України

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