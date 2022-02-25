Львів'ян навчатимуть онлайн надавати першу домедичну допомогу: графік занять

Всі заняття проводять дистанційно.
Львівський медичний університету проведе онлайн-навчання для охочих мешканців міста. Львів'ян навчатимуть надавати першу домедичну допомогу.
Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.
"Відсьогодні у наступні декілька днів Львівський медичний університет проводитиме онлайн-навчання першої домедичної допомоги для населення на платформі ZOOM", - йдеться у повідомленні.
Графік занять для населення можна переглянути тут.
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