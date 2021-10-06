Львів на порозі "червоної" зони: відомо, коли і за яких умов у місті можуть ввести локдаун

Львів на порозі "червоної" зони: відомо, коли і за яких умов у місті можуть ввести локдаун

У Львові можуть закрити школи та скасувати всі масові заходи.

Львів за всіма показниками може найближчим часом перейти до "червоної" зони карантину. У разі погіршення епідситуації з коронавірусом протягом наступних тижнів, у місті можуть можуть закрити школи, а також ввести низку карантинних обмежень.

Про це інформує пресслужба Львівської міської ради.

Заступник мера Львова Андрій Москаленко розповів, що міська влада вже обговорила конкретні додаткові обмеження, які необхідні для того, щоб зупинити хвилю коронавірусу, "яка сьогодні починає наростати".

Коронавірус у Львові та області знову зробив стрибок угору: статистика на 6 жовтня

"Ми пропрацювали дуже багато рішень, які будемо пропонувати на засіданні комісії ТЕБ і НС, і все так виглядає, що якщо не буде зменшена хвиля, то цілком ймовірно, що найближчим часом - за тиждень-два, йтиметься про закриття освітніх закладів та додаткові обмеження щодо роботи закладів дозвілля, культури та всіх локацій, де може бути значна кількість контактів, скасування масових заходів", - пояснив Москаленко.

Він уточнив, що штаб лише запропонує, а детальні рішення буде ухвалювати комісія ТЕБ і НС.

Як повідомлялося, у Києві посилюють карантин. Нові обмеження почнуть діяти, щойно Київ опиниться у "помаранчевій" чи "червоній" зоні. Нині столиця перебуває в "жовтій" зоні.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Новини України: через коронавірусні антирекорди Львів опинився на порозі "червоної" зони

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання