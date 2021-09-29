Львів готується до опалювального сезону: коли у квартирах буде тепло та де уже ввімкнули батареї

У Львові вже 8 бюджетних установ відновили опалення.
У Львові готуються до опалювального сезону, а розпочнеться він, коли середньодобова температура зовнішнього повітря протягом трьох діб буде нижча 8 градусів.
Про це повідомили у Львівській міські раді.
Заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк повідомила, що готовність об’єктів теплопостачання і систем будинків, які знаходяться в управлінні комунальних управляючих компаній, є 98%. Щодо ОСББ то їхній відсоток готовності становить 58%, а по ЖБК і відомчих будинках відсоток більше 60.
Також у Львові на основі звернень уже розпочалось опалення 8 бюджетних установ, а саме:
- Теплично-оранжерейний комплекс ботанічного саду, вул. Черемшини, 44,
- Львівський державний обласний клінічний перинатальний центр, вул. Дж. Вашингтона, 6,
- Пологовий будинок №1 м. Львова, вул. Мечникова, 8,
- 3-тя міська клінічна лікарня м. Львова, вул. Рапопорта, 8,
- Заклад дошкільної освіти №131, вул. Антоновича, 109а,
- Ліцей "Просвіта" ЛМР, вул. Просвіти,2-3,
- Міська дитяча клінічна лікарня, вул. П.Орлика, 4,
- Заклад дошкільної освіти №5, Таджицька, 21.
У Львівській міській раді наголосили, що інші установи також можуть подавати звернення до "Львівтеплоенерго" чи "Залізничнетеплоенерго" і там опалення буде ввімкнено.
Нагадаємо, стало відомо, коли в Дніпрі може початись опалювальний сезон.
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