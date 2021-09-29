Львів готується до опалювального сезону: коли у квартирах буде тепло та де уже ввімкнули батареї

Львів готується до опалювального сезону: коли у квартирах буде тепло та де уже ввімкнули батареї

У Львові вже 8 бюджетних установ відновили опалення.

У Львові готуються до опалювального сезону, а розпочнеться він, коли середньодобова температура зовнішнього повітря протягом трьох діб буде нижча 8 градусів.

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Про це повідомили у Львівській міські раді.

Заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк повідомила, що готовність об’єктів теплопостачання і систем будинків, які знаходяться в управлінні комунальних управляючих компаній, є 98%. Щодо ОСББ то їхній відсоток готовності становить 58%, а по ЖБК і відомчих будинках відсоток більше 60.

Також у Львові на основі звернень уже розпочалось опалення 8 бюджетних установ, а саме:

Теплично-оранжерейний комплекс ботанічного саду, вул. Черемшини, 44,

Львівський державний обласний клінічний перинатальний центр, вул. Дж. Вашингтона, 6,

Пологовий будинок №1 м. Львова, вул. Мечникова, 8,

3-тя міська клінічна лікарня м. Львова, вул. Рапопорта, 8,

Заклад дошкільної освіти №131, вул. Антоновича, 109а,

Ліцей "Просвіта" ЛМР, вул. Просвіти,2-3,

Міська дитяча клінічна лікарня, вул. П.Орлика, 4,

Заклад дошкільної освіти №5, Таджицька, 21.

У Львівській міській раді наголосили, що інші установи також можуть подавати звернення до "Львівтеплоенерго" чи "Залізничнетеплоенерго" і там опалення буде ввімкнено.

Нагадаємо, стало відомо, коли в Дніпрі може початись опалювальний сезон.

Також Шмигаль розповів, скільки міст готові до старту опалювального сезону.

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