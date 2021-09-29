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Львів готується до опалювального сезону: коли у квартирах буде тепло та де уже ввімкнули батареї

Львів готується до опалювального сезону: коли у квартирах буде тепло та де уже ввімкнули батареї

unsplash.com

У Львові вже 8 бюджетних установ відновили опалення.

У Львові готуються до опалювального сезону, а розпочнеться він, коли середньодобова температура зовнішнього повітря протягом трьох діб буде нижча 8 градусів. 

Про це повідомили у Львівській міські раді.

Заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк повідомила, що готовність об’єктів теплопостачання і систем будинків, які знаходяться в управлінні комунальних управляючих компаній, є 98%. Щодо ОСББ то їхній відсоток готовності становить 58%, а по ЖБК і відомчих будинках відсоток більше 60.

Також у Львові на основі звернень уже розпочалось опалення 8 бюджетних установ, а саме:

  • Теплично-оранжерейний комплекс ботанічного саду, вул. Черемшини, 44,
  • Львівський державний обласний клінічний перинатальний центр, вул. Дж. Вашингтона, 6,
  • Пологовий будинок №1 м. Львова, вул. Мечникова, 8,
  • 3-тя міська клінічна лікарня м. Львова, вул. Рапопорта, 8,
  • Заклад дошкільної освіти №131, вул. Антоновича, 109а,
  • Ліцей "Просвіта" ЛМР, вул. Просвіти,2-3,
  • Міська дитяча клінічна лікарня, вул. П.Орлика, 4,
  • Заклад дошкільної освіти №5, Таджицька, 21.

У Львівській міській раді наголосили, що інші установи також можуть подавати звернення до "Львівтеплоенерго" чи "Залізничнетеплоенерго" і там опалення буде ввімкнено. 

Нагадаємо, стало відомо, коли в Дніпрі може початись опалювальний сезон

Також Шмигаль розповів, скільки міст готові до старту опалювального сезону. 

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