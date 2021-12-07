Лікував горло: у Львівській області дитина проковтнула розпилювач від спрею

Сторонній предмет опинився аж у дванадцятипалій кишці

У Львівській області 12-річний хлопчик випадково проковтнув розпилювач від спрею для горла. Дитину госпіталізували до Львівської обласної дитячої лікарні "Охматдит", де терміново розпачали операцію.

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Як розповіли у медзакладі, у хлопця боліло горло і він намагався полікувати його спреєм, а коли виконував процедуру, то пластикови розпилювач відпав і підліток його ненароком ковтнув.

Предмет довжиною 6 см опинився аж у дванадцятипалій кишці. Госпіталізованого хлопця одразу взяли в операційну, де лікарі ендоскопічно, за допомогою спеціальних пристроїв, без жодного розрізу витягнули розпилювач.

"Це не перша жертва спреїв для горла - маємо вже 3 випадок з розпилювачем у нашій лікарні", - повідомили в Охматдиті.

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