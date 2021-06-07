Лежав на коліях: у Львівській області пасажирський потяг на смерть збив 23-річного хлопця

У поліції відкрили кримінальне провадження.

Поблизу міста Броди Львівської області 7 червня потяг на смерть збив 23-річного хлопця.

Про це повідомили в Нацполіції Львівської області.

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За даними поліції, пасажирський потяг Івано-Франківськ – Київ о 3:45 збив молодика, який лежав на коліях. Від отриманих травм потерпілий помер на місці трагедії.

Правоохоронці встановили особу загиблого. Це - 23-річний житель Золочівського району Львівської області.

У поліції відкрили провадження за ч.3 ст.276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Її санкція передбачає до 10 років позбавлення волі. Триває розслідування трагедії.

Нагадаємо, 33-річну жінку біля Львова потяг збив на смерть.

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