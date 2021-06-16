Лежав із ампутованою ногою: у Львівській області на залізничній станції знайшли тіло чоловіка

Особа загиблого встановлюється.

У м. Ходорів Львівської області 15 червня об 23:45 знайшли мертвим невідомого чоловіка. Тіло покійного лежало поблизу колій.

Про це повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Відомо, що машиніст пасажирського потяга "Івано-Франківськ - Київ" помітив, що на залізничній станції Ходорів біля колії лежить чоловік.

Черговий по станції виявив там незнайомця. Чоловік був смертельно пораненим, також у нього була ампутована нога.

На місці трагедії працювали слідчі. Особа загиблого та обставини трагедії встановлюються.

Нагадаємо, у Львівській області потяг на смерть збив жінку, її подруга встигла перебігти.

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