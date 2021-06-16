Категорія
Львів
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаАрхівПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Лежав із ампутованою ногою: у Львівській області на залізничній станції знайшли тіло чоловіка

Лежав із ампутованою ногою: у Львівській області на залізничній станції знайшли тіло чоловіка

УНІАН

Особа загиблого встановлюється.

У м. Ходорів Львівської області 15 червня об 23:45 знайшли мертвим невідомого чоловіка. Тіло покійного лежало поблизу колій. 

Про це повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА. 

Відомо, що машиніст пасажирського потяга "Івано-Франківськ - Київ" помітив, що на залізничній станції Ходорів біля колії лежить чоловік.

Черговий по станції виявив там незнайомця. Чоловік був смертельно пораненим, також у нього була ампутована нога. 

На місці трагедії працювали слідчі. Особа загиблого та обставини трагедії встановлюються. 

Нагадаємо, у Львівській області потяг на смерть збив жінку, її подруга встигла перебігти

Новини України: в плацкарті поїзда "Рахів-Одеса" в результаті різкого поштовху стався потоп

Новини України: в плацкарті поїзда "Рахів-Одеса" в результаті різкого поштовху стався потоп