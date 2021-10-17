Легковик влетів у фуру: в смертельній автотрощі у Львівській області загинули двоє людей (фото)

Водій та пасажир легковика загинули на місці події.
Сьогодні, 17 жовтня, на трасі Львів-Тернопіль в селі Ясенівці Золочівського району сталась смертельна аварія. В ДТП загинули двоє людей. Повідомлення про подію рятувальники отримали о 07:45.
Як розповіли у пресслужбі ДСНС Львівщини, водій автомобіля Lada Priora не впорався з керуванням та зіткнувся з вантажівкою DAF.
Внаслідок зіткнення водій та пасажир Lada Priora загинули на місці події.
Рятувальники за допомогою електричного розтискача деблокували тіла загиблих із понівечених конструкцій автомобіля.
Причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, на Закарпатті сім'я з трьома дітьми потрапила в смертельну автотрощу: загинув 12-річний хлопчик.